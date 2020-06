El este pustiul care le-a refuzat pe FCSB, Dinamo si FC Viitorul! "Driblez si lovesc mingea ca Hagi!" Care este clubul pe care il iubeste

Un jucator de doar 18 ani a refuzat ofertele unor echipe importante din Liga 1.

Mario Bratu le-a atras atentia celor de la Viitorul, Dinamo si FCSB, dar a preferat sa ramana in Liga a 2-a. El este jucatorul echipei Petrolul Ploiesti, pentru care a debutat la inceputul acestui sezon si pentru care a inscris un gol in duelul cu Metaloglobus.

Tanarul mijlocas a refuzat ofertele importante pe care le-a primit pentru ca vrea sa-si ajute echipe sa promoveze in Liga 1.

"Iubesc Petrolul de cand ma stiu. Sunt aici de cand ma stiu. Sunt convins ca vom promova, pentru ca avem cea mai buna echipa. Intai sa ajungem in Liga 1 si apoi vedem. Le-am refuzat pe FCSB, Viitorul si Dinamo doar ca sa raman aici, la mine acasa. E mai bine pentru mine.

Prima data vreau sa fac lucruri frumoase in orasul meu natal si apoi ma gandesc si la echipe de afara. Sa joc in echipa nationala a Romaniei este visul meu. Si sunt sigur ca mi se va indeplini acest vis.

Lovesc mingea foarte bine, asemanator lui Hagi, driblez ca el. Am o lejeritate in a trece de adversari. L-am vazut pe internet ca a marcat multe goluri de la mijlocul terenului si asta m-a inspirat.

A fost unul dintre cei mai mari jucatori ai lumii, e greu sa ajungi ca el, dar cu multa munca poate… Trebuie acum sa fiu cu capul pe umeri si sa muncesc foarte mult. Pentru mine este unul dintre cei mai mari jucatori din lume", a declarat Mario Bratu pentru ziare.com.

In plus, fotbalistul a mai povestit ca spera ca intr-o zi sa ajunga in La Liga si sa se dueleze cu cei mai buni jucatori din lume, el considerand ca fotbalul din Spania este cel mai frumos.