Într-un deceniu în care tenisul feminin românesc s-a bucurat de performanțele însemnate, obținute de jucătoare ca Simona Halep, Sorana Cîrstea sau Irina Begu, finanțările Federației Române de Tenis au întârziat să apară, iar problemele infrastructurale au fost din ce în ce mai des menționate de jucătoare, antrenori sau părinți de junioare.

România rămâne cu două jucătoare în top 100 WTA

În finalul lunii noiembrie 2025, la nouă luni de la retragerea definitivă a Simonei Halep, tenisul românesc se vede rămas cu numai două jucătoare în top 100 WTA, în urma unui regres de două poziții, suferit de Gabriela Ruse.

Învinsă într-un turneu ITF W75 din Luxemburg de o jucătoare clasată pe locul 568 în ierarhia mondială, Gabriela Ruse a coborât de pe locul 99 pe locul 101, într-o perioadă a anului în care, în urmă cu unsprezece ani, Simona Halep juca finală în Turneul Campioanelor.