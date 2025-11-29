Într-un deceniu în care tenisul feminin românesc s-a bucurat de performanțele însemnate, obținute de jucătoare ca Simona Halep, Sorana Cîrstea sau Irina Begu, finanțările Federației Române de Tenis au întârziat să apară, iar problemele infrastructurale au fost din ce în ce mai des menționate de jucătoare, antrenori sau părinți de junioare.
România rămâne cu două jucătoare în top 100 WTA
În finalul lunii noiembrie 2025, la nouă luni de la retragerea definitivă a Simonei Halep, tenisul românesc se vede rămas cu numai două jucătoare în top 100 WTA, în urma unui regres de două poziții, suferit de Gabriela Ruse.
Învinsă într-un turneu ITF W75 din Luxemburg de o jucătoare clasată pe locul 568 în ierarhia mondială, Gabriela Ruse a coborât de pe locul 99 pe locul 101, într-o perioadă a anului în care, în urmă cu unsprezece ani, Simona Halep juca finală în Turneul Campioanelor.
Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, excepțiile care ne țin pe harta mondială a tenisului
Jaqueline Cristian (39 WTA) și Sorana Cîrstea (44 WTA) vor încheia anul 2025 în top 50 WTA, performanță notabilă care exprimă eficient abordarea de totul sau nimic a tenisului feminin românesc.
Cu douăzeci și șase, respectiv douăzeci și trei de turnee jucate în 2025, Cristian și Cîrstea au conturat rezultate convingătoare; Cristian a jucat finală în turneul WTA 250 de la Rabat, înainte de un tur trei atins la Roland Garros, în care a pus-o în mare dificultate chiar pe Iga Swiatek, pe când Cîrstea a ieșit campioană la Cleveland, reușind, la treizeci și cinci de ani, cel de-al treilea titlu WTA al carierei.
Cu Irina Begu retrasă temporar din tenis, cu scopul de a se reface din punct de vedere fizic, dorință avută și de Anca Todoni, în urma operației suferite la umăr, Gabriela Ruse vrea o revanșă cât de curând, în circuit, pentru a recontura „tripleta” care așeza România mai confortabil pe harta țărilor cu jucătoare în top 100 mondial, în urmă cu o săptămână.