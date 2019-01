Vine Eric? Hagi a dezvaluit totul despre transferurile de la Viitorul: "Eu sunt Hunter!" Ce mutari pregateste Regele 

Gica Hagi a vorbit despre transferurile iernii la Viitorul.

Gica Hagi a confirmat ca negociaza revenirea lui Eric la Viitorul si a dezvaluit ca se va desparti de un jucator de la echipa sa.

Alaturi de Luchin, de la Viitorul va pleca si Constantin Dima.

Regele a spus ca acesta va pleca gratis, pentru a avea sansa a joace mai mult.

"Am fost multumiti de Luchin, dar am optat pentru Ghita. Este mai tanar si a facut progrese mari in ultimele luni. Constantin Dima vea sa plece si el, sa joace mai mult. Il intelegem si il lasam sa plece cum a venit, gratis", a spus Hagi.

Antrenorul de la Viitorul a confirmat ca negociaza revenirea lui Eric si spera sa rezolve rapid situatia.

"Cu Eric inca nu e rezolvat nimic. Am vorbit cu el, asteptam sa isi rezolve rapid problemele, intr-o zi doua, si sa vina sa faca parte din nou din nou din colectiv", a spus Hagi.

Cat despre celelalte transferuri, Hagi a spus ca nu e ca Gigi Becali si nu spune dinainte. El e "hunter" (n.r. vanator) si trebuie sa ia jucatori la care nu se gasesc prea multi.