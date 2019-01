Hagi ia un jucator aruncat de Dinamo in aceasta iarna! Pustiul chemat sa straluceasca la Viitorul: "Rednic a fost deranjat de acuzele aduse de tatal meu"

Dat afara de Dinamo in aceasta iarna, Andrei Tircoveanu ramane in Liga I. Fotbalistul de 21 de ani va evolua la Viitorul.

Andrei Tircoveanu a fost trecut pe lista disponibilizatilor de Mircea Rednic. Tanarul de 21 de ani a fost anuntat ca nu mai intra in vederile antrenorului si ca isi poate cauta echipa.

Radio Dinamo anunta ca Tircoveanu nu va sta prea mult timp fara echipa. El s-a inteles deja cu Viitorul lui Hagi si va merge sub comanda "Regelui".

Tircoveanu a jucat 5 minute pentru Dinamo in acest sezon, dupa ce anul trecut a fost imprumutat la Gaz Metan si a bifat 25 de aparitii.

La inceputul lunii decembrie, tatal lui Tircoveanu l-a acuzat pe Rednic ca "isi bate joc de Andrei".

"Nu stiu de ce Andrei trece prin situatia asta. Ma gandesc ca am suparat pe cineva. Are 21 de ani, nu va mai bateti joc de el! Nu a primit nicio sansa, nu a jucat niciodata mai prost decat altul de pe teren. Are 5 minute, a dat doua suturi pe piara si si-a creat ocazii. Are 31 de meciuri in Liga I, dar singurul lor scop este sa-l curete", spunea tatal lui Tircoveanu la acel moment.

Dupa declaratiile lui Bogdan Tircoveanu, mijlocasul nu a mai intrat deloc in vederile lui Rednic.