Schimbare uriasa anuntata de Gica Hagi: "E o regula, o impun in vestiar!" Primii 3 jucatori care pleaca de la Viitorul

Gica Hagi anunta o schimbare important la Viitorul.

Antrenorul si patronul Viitorului a declarat ca incepand cu partea a doua sezonului va renunta la jucatorii straini care nu au reusit sa se impuna. Hagi vrea sa-i pastreze doar pe cei care au dat randament si sa mizeze pe tinerii fotbalisti romani.

"De acum incolo o sa vedeti doar straini titulari. Rezerve n-o sa mai vedeti! Niciodata n-o sa mai vedeti la mine. E o regula, o pun in vestiar. Si eu cand m-am dus afara am patit la fel. Am crescut cu acest lucru si vreau sa fie tot asa", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.

Cinci jucatori straini are Viitorul in lot: Bradley de Nooijer, Dani Lopez, Amir Nathko, Lyes Houri si Lima Duarte. Pana acum, doar De Nooijer si-a castigat locul de titular, in timp ce Houri a mai intrat in unele partide din postura de rezerva.