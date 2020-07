Vine DEZASTRUL in Liga 1?! "Daca ajung 20 de echipe in prima liga, nu stiu cate mai termina campionatul!"

Efectele pandemiei vor fi vizibile in fotbalul din Romania abia in sezonul urmator!

Asta crede Helmut Duckadam! Fostul mare portar crede ca ideea ca echipele aflate in playoff-ul din B sa promoveze in masa pentru a completa Liga 1 nu e una inspirata.

"Anul viitor vom termina competitia cu vreo 14 echipe pentru ca nu vor rezista toate echipele din punct de vedere financiar", a spus Duckadam la Digisport.

Prietenul din Steaua '86 Gabi Balint crede ca autoritatile din fotbal vor incerca sa faca pace intre cluburile aflate acum in Liga 1 si cele care urmeaza sa urce din B. Balint se asteapta ca prima Liga sa aiba 18 echipe sezonul viitor:

"Dinamo nu va retrograda pentru ca Federatia a gresit la meciul cu FCSB din Cupa. Pentru asta, intr-un fel sau altul, nu o sa retrogradeze Dinamo. Trebuie sa se mai joace meciuri, trebuie sa fie interes pana la final. Atlfel, daca se zice de acum, nu va mai fi interes. Cand vor sti echipele ca nu retrogradeaza, n-o sa mai vrea sa joace. Va fi spre binele echipelor. E parerea mea.

Am discutat si eu... nu ca am informatii, am mai vorbit. Impreuna cu Liga, FRF va lua niste masuri. Discutia e de 16 echipe. S-ar putea sa se joace barajul sau sa promoveze 4., ca tot sunt Petrolul, Rapid, UTA. Covidul schimba tot. N-o sa fie nimeni nedreptatit. Daca promoveaza 4... Poate o sa fie 17 echipe si una sta la fiecare etapa. Singura problema va fi a campioanei. Nu poti sa ingheti campionatul si sa zici ca e campioana Craiova sau ca e campioana CFR. De baraj... nu cred ca va mai fi baraj. Vor promova 3! Eu totusi cred ca vor fi 18 echipe sezonul viitor"