"De 34 de ani iau intre 18 si 20 de pastile pe zi!" Drama nestiuta din viata lui Duckadam! Cate operatii a suferit

Helmut Duckadam a dezvaluit prin ce experienta dificila trebuie sa treaca in fiecare zi din cauza problemelor sale de sanatate.

Duckadam inca sufera din cauza anevrismului care i-a fost descoperit la un brat in urma cu 34 de ani. A suferit 5 interventii chirurgicale in decursul anilor! In total, Duckadam are 8 operatii.



"La genunchi am o proteza, la mana vreo 5. Cand trec prin aeroport, toate aparatele alea tiuie. Cred ca am 8 operatii in total. De vreo 34 de ani iau zilnic intre 18 si 20 de pastile. Am 61 de ani... Sotia ma tine bine, cea mica imi da si ea energia necesara ca sa am o viata normala", a spus Duckadam pentru Gazeta Sporturilor.