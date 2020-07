"Iesi in p**** ma-tii afara!" Povestea incredibila spusa de Duckadam in direct! Ce a facut in fata unui general

Helmut Duckadam si-a adus aminte cu zambete largi pe fata de o intamplare petrecuta in perioada comunista.

Povestea il are in prim-plan pe prietenul Lacatus. Capitanul Stelei nu suporta sa piarda la biliard. Pentru a reveni in fata lui Duckadam, l-a infruntat pe un general comunist, venit sa discute cu fotbalistii despre repartizarile de noi apartamente.

"Aveam un biliard acolo jos, la stadion, si ne jucam. A venit un general sa ne tina el o sedinta, trebuia sa dea apartamente. Au venit soldatii sa-l cheme pe Lacatus la tovarasul general. Eu conduceam la biliard, Lacatus era rau, nu suferea sa piarda. A zis sa astepte generalul si imi tot spunea mie sa joc, sa-i dau revansa. Soltatul insista... "Iesi in p**** ma-tii afara!" - i-a zis Lacatus. Am urcat pana la urma, dupa vreo 20 de minute, ne-am pus pe niste scaune in fata. Generalul vorbea, facea promisiuni. Lacatus ii zice: "Ne dati apartamente sau nu ne dati?" Generalul i-a zis ca incearca. Lacatus m-a luat de mana: "Helmut, hai sa mergem la biliard". Si asta a fost!", a dezvaluit Duckadam printre zambete pentru Gazeta Sporturilor.