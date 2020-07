Becali recunoaste ca a fost de partea lui Duckadam: "E un om prea bun, poate sa spuna ce vrea! Vedeti-va de treaba voastra"

Helmut Duckadam nu a mai fost pe placul conducerii la FCSB dupa ce a avut mai multe aparitii la emisiunile tv.

Chiar daca nu mai era agreat la FCSB, Becali a dezvaluit ca i-a luat apararea de fiecare data, chiar daca el critica modul cum juca echipa.

"El are dreptate ca multi colaboratori de la FCSB erau nemultumiti de ce spunea el la TV. Eu le-am spus: E un om prea bun, poate sa spuna ce vrea! Vedeti-va de treaba voastra. Asa le spuneam. Nici jucatorilor nu le convenea ce declara el, dar nu conta. M-am dus si le-am zis: Bai, nu va intereseaza pe voi ce spune Duckadam! El poate sa spuna ce vrea, eu nu ma supar", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Fostul portar roman a dezvaluit motivul pentru care nu a mai fost placut de cei de la FCSB.

"Eu am deranjat prin felul meu de a fi impartial. Eu am aparat clubul in emisiuni, mereu, dar nici nu puteam sa trec peste o limita. Sunt si eu un nume, erau milioane de telespectatori si nu puteam sa nu spun adevarul", a declarat Duckadam.

Tweet FCSB becali duckadam Citeste si: