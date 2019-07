VINE BUDESCU?! A fost vazut in baza FCSB in mai multe zile, iar arabii vor sa-i rezilieze contractul! Anunt de ultima ora

Constantin Budescu are sanse mici sa ramana la Al Shabab in noul sezon.

Mijlocasul ofensiv nu mai e dorit in Arabia Saudita din cauza problemelor medicale, anunta Fanatik. Shabab ar vrea sa se desparta de el in aceasta vara, insa partile n-au ajuns inca la niciun acord in privinta conditiilor de reziliere. FCSB l-ar primi inapoi cu bratele deschise. Budescu a facut recuperare mai multe zile in baza din Berceni, motiv pentru angajatii centrului de pregatire sa creada ca revenirea e aproape.



Budescu nu duce lipsa de oferte. In afara de FCSB, pentru fotbalistul de 30 de ani mai exista interes din tarile arabe, dar si din partea lui CFR Cluj. Budescu i-a adus lui Gigi Becali 2,5 milioane de euro dupa transferul la Al Shabab de vara trecuta.