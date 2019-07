ALASHKERT - FCSB LIVE 20:00 LA PRO TV | Al treilea fundas stanga incercat Bogdan Andone in tot atatea meciuri! Pe cine va folosi in flanc impotriva armenilor

Alashkert - FCSB, prima mansa a dublei din turul 2 preliminar al UEL, se vede diseara la ProTV, de la 20:00

FCSB joaca impotriva armenilor de la Alashkert pentru calificarea in turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Ei au trecut in primul tur de moldovenii de la Milsami Orhei. FCSB vine dupa un meci nu prea stralucit in campionat, formatia lui Bogdan Andone remizand doar 0-0 impotriva lui Sepsi OSK.

Al treilea fundas stanga in trei meciuri

Pentru meciul cu Alashkert, Bogdan Andone are o cateva probleme de efectiv. Acesta nu are un fundas stanga apt si va fi nevoit sa apeleze la o noua improvizatie. Acesta va folosi un mijlocas in flancul stang al apararii.

Dupa ce i-a folosit pe Mihai Roman (accidentat) si Mihai Balasa pe post de fundasi stanga, antrenorul FCSB-ului va miza pe Lucian Filip, revenit dupa o suspendare. Filip a fost suspendat la returul cu Milsami Orhei dupa ce a luat rosu in partida tur.

"Eu joc oriunde e nevoie", a spus Lucian Filip inaintea partidei contra armenilor.

Cum va arata primul 11 al FCSB-ului

Vlad - Ov. Popescu, Cristea, Planic, Filip - Nedelcu, Vina, Tanase - Man, Coman, Hora