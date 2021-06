Vin BOMBELE din urma! Dinamo, interzisa la transferuri dupa ce spanilii s-au plans la FIFA! Se cer sume uriase. Torje, tentat de o revenire

Dinamo picteaza prezentul cu negru.

Clubul strange datorii dupa datorii. Ultimele, catre spaniolii Borja Valle, Rene Roman si Isma Lopez i-au dat block la transferuri din partea FIFA. 'Cainii' vor deschide actiune la TAS si sunt siguri ca sanctiunea va fi ridicata temporar, sustine Radio Dinamo.

In cazul in care va fi obligata si dupa decizia tribunalului din Lausanne sa plateasca, Dinamo va ramane fara cateva sute de mii bune de euro in conturi.

Vestile bune ar putea veni de la Gabi Torje. Mijlocasul de 31 de ani e liber de contract dupa o experienta in liga secunda din Turcia, la Bandirmaspor. Uhrin e si el convins sa ramana, anunta managerul Mario Nicolae. Acestuia din urma i se termina angajamentul si nu stie daca va continua.

"E o varianta si Gabi Torje, discut zilnic cu Mister Uhrin despre ce trebuie sa facem Jucatorii ezita sa dea raspunsuri, asteapta, lucrurile nu sunt foarte clare si vor sa vada si ei, sa se lamureaca totul", a spus Nicolae la Digisport.