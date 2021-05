"Sa plece, sa ne lase in pace!" Dinamovistii nu vor sa mai auda de spanioli! Un titular ii ataca fara mila

Cortacero si compania pareau sa vor fi salvarea lui Dinamo, insa, s-au dovedit a fi niste impostori.

Dupa ce in vara trecuta "cainii" primeau cu entuziasm vestea ca vor avea patroni noi, totul s-a naruit in scurt timp dupa ce acestia nu s-au tinut de promisiuni si aproape au dus echipa in faliment din cauza faptului ca nu au efectuat plati urgent si nu au achitat salarii. Mihai Esanu, portarul titular al dinamovistilor in ultimul timp spera sa nu-i mai vada pe patronii spanioli pe la echipa.

"Sunt foarte, foarte multe scenarii, dar sper ca au vrut sa faca ceva rau si ca au vazut ca nu pot si sa se dea la o parte. Vezi ca n-ai putut sa faci raul ala si sa pleci. Din ce am inteles, stiu ca nu mai pot prelua actiunile, doar daca fac o marire de capital. Ei nu au niciun ban, mai mult ca sigur. Asta e dorinta mea, sa fi vrut sa faca ceva rau, nu au reusit, si sa plece, sa ne lase in pace.



Mai mult rau, n-au cum sa faca. Singurul rau, indirect, e ca nu poti sa atragi pe nimeni. Sunt cateva salarii, dar avem incredere ca suporterii vor reusi sa redreseze situatia. E greu sa atragi pe cineva in situatia asta. Ei nu pot face rau direct, dar indirect fac mult rau, pentru ca nu poti sa atragi bani.

Daca suporterii ar reusi sa scape de spanioli, sa ia actiunile de la ei, ar fi mult mai usor pentru Dinamo. S-ar schimba radical situatia. Sunt foarte multi dinamovisti care vor sa ajute Dinamo, dar in situatia asta nu se baga", a spus Esanu, la Digisport.