Ajutor din partea lui Negoita pentru Dinamo! Ce a facut fostul patron al echipei

Ionut Negoita a decis sa o ajute pe Dinamo.

Desi clubul ar fi trebuit sa evacueze birourile din cadrul RIN Grand Hotel, detinut de fostul finantator, Negoita a decis sa ii mai lase pe cei din conducere inca doua luni. Astfel, Dinamo treuie sa evacueze RIN Grand Hotel pana la sfarsitul lunii iulie, a transmis un apropiat de-al lui Negoita catre GSP:

"A ramas ca la sfarsitul lunii iulie, cei de la club sa plece de buna voie, pana atunci pot sta la RIN, dupa care trebuie sa se mute. O sa semnam o intelegere in aceste zile."

De asemenea, Dinamo este dependenta de Ionut Negoita si pentru "Vila Victoria" din Saftica. Cladirea are 20 de camere si ii cazeaza pe jucatori si pe antrenorul Dusan Uhrin. In aceiasi cladire se afla si sala de pregatire tactica. Chiar daca se afla la Saftica, cladirea este in propietatea lui Negoita.

Dinamo nu a achitat inca chiria pentru ultimul an, chiar daca suma este relativ mica pentru o cladire, a transmis acelasi apropiat: "Nu crede ca va mai recupera cine stie pentru acest an, dar a ramas sa permita echipei sa locuiasca acolo daca se plateste chiria lunara. Nu este o suma mare, e chiar decenta, vorbim de 6.000-7.000 de lei pe luna. Pretul inchirierii unei vile pe un week-end la munte, daca e sa calculam".

In februarie, Negoita a transmis ca inca este alaturi de echipa si ca, atunci cand se vor plati toate restantele catre el, se va inscrie in DDB: "Eu sustin inca Dinamo, substantial! Da, de ce va mira? Ii las cu sediul la RIN Grand Hotel, cu magazinul, cu cantonamentul, sustin destul de multe chestii. Cand se vor rezolva toate astea si voi incasa ceva din restante, atunci ma inscriu in DDB, OK? Cei din managementul actual au tot promis ca vor gasi alt sediu, am sperat ca vor pleca. N-o sa mearga la nesfarsit cu chestia asta! M-am gandit ca la ce probleme are Dinamo, daca le-as face si eu una, gen sa-i fac sa plece de la RIN, nu ar fi omeneste. Dar totul are o limita."