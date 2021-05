Datoriile care pot insemna sfarsitul lui Dinamo! Ce suma trebuie sa plateasca in urmatoarea perioada

"Cainii" se confrunta cu mari probleme financiare, lucru cunoscut deja de ceva timp.

Dupa ce au reusit sa tina in viata echipa si sa termine sezonul, fanii din programul DDB se confrunta cu mari probleme pentru startul noului campionat, atat la nivel de lot, cat si la nivel financiar. Dupa ce mai multi fotbalisti au anuntat ca nu vor continua la Dinamo si din vara, acum, conform prosport, pe adresa clubului a sosit o notificare cum ca formatia din Stefan cel Mare trebuie sa plateasca 1,8 milioane de euro.



Mai exact, se vorbeste de faptul ca litigiile initiate de unii fotbalisti spanioli, printre care si Borja Valle, ar fi fost castige de acestia, iar Dinamo este obligata sa le plateasca salariile in intregime pentru toata durata contractuala pe care o aveau semnata cu echipa din Stefan cel Mare.

Termenul de plata pentru suma invocata mai sus ar fi 45 de zile. In caz ca nu se vireaza suma, la alte 15 zile Dinamo va primi de la FIFA interzis la transferuri. Apoi la fiecare alte 15 zile, cate 6 puncte in minus in clasamentul sezonului urmator.