UTA Arad și FC Botoșani își dau întâlnire pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad în cadrul etapei #4 din play-off-ul Superligii României.

Înaintea partidei, UTA Arad ocupă prima poziție cu 28 de puncte adunate după trei etape. Arădenii au în cont două victorii și o înfrângere.

FC Botoșani se află pe poziția #3, la egalitate cu locul secund ocupat de FCSB, ambele cu 27 de puncte. Moldovenii au, de asemenea, două victorii și o înfrângere înregistrate în grupa de retrogradare.

Ultimul duel dintre cele două a avut loc în februarie 2026, în cadrul etapei 27 din sezonul regulat. UTA Arad avea să iasă învingătoare, scor 2-1, după golurile marcate de Pospelov și Costache. Cîmpanu a marcat pentru moldoveni.