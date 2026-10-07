Viitorul lui Andrei Mărginean, incert?! Mijlocașul lui Dinamo rupe tăcerea

Viitorul lui Andrei Mărginean, incert?! Mijlocașul lui Dinamo rupe tăcerea Superliga Marginean
SPORT.RO
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Andrei Mărginean a vorbit despre viitorul său la Dinamo.

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Dinamo este, fără doar și poate, cea mai în formă echipă din SuperLiga. Formația din Ștefan cel Mare a adunat 23 de puncte în primele runde, iar jocul impus de Nuno Campos este unul încântător.

Andrei Mărginean, detalii despre viitorul său

Unul dintre motivele pentru care Dinamo se află pe primul loc este și Andrei Mărginean. Evoluțiile mijlocașului au fost constant apreciate, iar acest lucru a dus chiar la prezența sa pe lista extinsă a convocărilor lui Gică Hagi.

Contractul acestuia este scadent în vara lui 2028, astfel că fanii se tem ca fotbalistul să nu părăsească corabia prematur. Întrebat despre această situație, Andrei Mărginean a dezvăluit că nu îl preocupă, în condițiile în care dorește să își îmbunătățească jocul.

Cât despre viitorul său, Andrei Mărginean a transmis un mesaj clar: dorește să trăiască momentul, iar ulterior va vedea în ce pas îl duce cariera.

„Nu mă gândesc la contract, pentru că eu, cât aș avea contract, o să dau totul pentru echipă. Deci nu mă gândesc să mă duc sau să vină acum cineva la mine să-mi propună prelungirea contractului. Aș fi bucuros, bineînțeles, doar că vreau să fiu concentrat pe teren și nu pe chestiile din afara lui, de la birouri și de genul. Nu vreau să-mi umplu capul.

Normal că te gândești la viitor, doar că îmi place foarte mult să trăiesc în prezent mai nou, pentru că nu aș vrea să treacă prezentul pe lângă mine. Vreau să fac pași mici. Cu echipa de club, v-am zis, pentru mine mereu rămâne important următorul meci, pentru că doar așa simt că pot să cresc”, a declarat Andrei Mărginean, potrivit GSP.

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Cifrele lui Andrei Mărginean

Mijlocașul a făcut primii pași în fotbal la CS Zlatna, ca ulterior să mai fie legitimat la Sassuolo, ACR Messina, Novara, Ternara și FC Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare l-a transferat definitiv în vara lui 2025, când oficialii „câinilor” plăteau 450.000 de euro.

În actualul sezon, Andrei Mărginean a adunat nu mai puțin de 11 partide în tricoul lui Dinamo, iar în această perioadă a înscris și un gol.

  • 1 milion de euro este cota lui Andrei Mărginean
  • 72 de meciuri, trei goluri și trei pase decisive a strâns mijlocașul la Dinamo
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