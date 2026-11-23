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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

A văzut parcursul Universității Craiova din Conference League și nu s-a ferit de cuvinte

Elevii lui Filipe Coelho sunt neînvinși după primele trei etape. Bilanțul este unul foarte bun: 1-1 cu Getafe, 3-1 cu Inter Escaldes și 2-0 cu Egnatia. În urma rezultatelor, oltenii se află pe locul 8, cu opt puncte acumulate.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 20 noiembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Ionel Ganea.

Fostul atacant a fost legitimat în Bănie între februarie 1996 - iulie 1997. Întrebat despre parcursul Universității Craiova în Conference League, Ionel Ganea nu a stat pe gânduri și a expus că echipa se poate califica mai departe chiar după o clasare în top 8.

Totuși, fostul internațional cu 46 de selecții și 19 goluri este dezamăgit de fotbalul românesc. Motivul? Înainte SuperLiga oferea 2-3 echipe în cupele europene, pe când în acest sezon doar Universitatea Craiova a rămas angrenată în competițiile continentale.

„(n.r. - Doar Craiova e în cupele europene în acest sezon) Înainte erau 2-3 echipe, acum nu mai sunt! Parcursul din cupele europene al Craiovei e neașteptat de bun! Să dea Dumnezeu să se califice mai departe. Eu zic că ar putea prinde un loc și în primele 8. Totul depinde doar de ei!”, a declarat Ionel Ganea, la VOYO SPORT LIVE.