CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de formaţia spaniolă FIATC Girona cu scorul de 87-75 (23-19, 24-25, 18-19, 22-12), marţi seara, în Pavello Fontajau din Girona, în meciul său de debut în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Girona - Dinamo 87-75 decis de ultimul sfert, cu Stark, Roberts și Marks cei mai buni dinamoviști

Trecută printr-un tur preliminar, Dinamo s-a înclinat în ultimul sfert, adjudecat de catalani la o diferenţă de zece puncte.

Cei mai buni dinamovişti au fost Jonathan Stark, cu 18 puncte, 3 pase decisive, Anthony Roberts, cu 18 p, 3 recuperări, Derrick Marks, cu 18 p, 4 rec, 3 pd.