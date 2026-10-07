VIDEO Dinamo, aproape de o minune în Europe Cup! Cum s-a descurcat la debutul în grupele competiției

Dinamo, aproape de o minune în Europe Cup! Cum s-a descurcat la debutul în grupele competiției Baschet
SPORT.RO
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Meci tare cu Girona în Pavello Fontajau.

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Dinamocs dinamo bucurestiJonathan StarkAnthony RobertsDerrick Marks
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CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de formaţia spaniolă FIATC Girona cu scorul de 87-75 (23-19, 24-25, 18-19, 22-12), marţi seara, în Pavello Fontajau din Girona, în meciul său de debut în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Girona - Dinamo 87-75 decis de ultimul sfert, cu Stark, Roberts și Marks cei mai buni dinamoviști

Trecută printr-un tur preliminar, Dinamo s-a înclinat în ultimul sfert, adjudecat de catalani la o diferenţă de zece puncte.

Cei mai buni dinamovişti au fost Jonathan Stark, cu 18 puncte, 3 pase decisive, Anthony Roberts, cu 18 p, 3 recuperări, Derrick Marks, cu 18 p, 4 rec, 3 pd.

De la Girona s-au remarcat Mac McClung, cu 16 p, 3 rec, Martinas Geben, cu 13 p, 6 rec, David Nguessan, cu 12 p, 3 pd, Stanley Whittaker, cu 11 p, 4 pd, Jassel Perez, cu 10 p, 5 rec, scrie Agerpres.

În celelalte meciuri ale grupei, echipa maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz a pierdut acasă cu formaţia poloneză Zastal Zielona Gora, scor 80-90, iar slovacii de la Patrioti Levice au cedat pe teren propriu în faţa formaţiei belgiene Coretec Oostende, cu 69-76.

Dinamo va juca următorul meci acasă, pe 13 octombrie, cu NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz.

”Meciul a avut 24 de schimbări ale echipei la conducere”

”Cedăm în această seară în Spania. Girona nu a fost cu nimic mai presus de Dinamo și s-a distanțat pe final de meci, într-un sfert patru extrem de sacadat, presărat cu situații discutabile.

Meciul a avut 24 de schimbări ale echipei la conducere și rămânem cu impresia frumoasă făcută de echipa noastră, care a arătat curaj și determinare, pe una dintre marile scene ale baschetului european.

Stark, Roberts și Marks au fost o tripletă de excepție, fiecare cu câte 18 puncte în meci”, a postat ieri pagina oficială CS Dinamo Baschet.

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