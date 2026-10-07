CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de formaţia spaniolă FIATC Girona cu scorul de 87-75 (23-19, 24-25, 18-19, 22-12), marţi seara, în Pavello Fontajau din Girona, în meciul său de debut în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.
Girona - Dinamo 87-75 decis de ultimul sfert, cu Stark, Roberts și Marks cei mai buni dinamoviști
Trecută printr-un tur preliminar, Dinamo s-a înclinat în ultimul sfert, adjudecat de catalani la o diferenţă de zece puncte.
Cei mai buni dinamovişti au fost Jonathan Stark, cu 18 puncte, 3 pase decisive, Anthony Roberts, cu 18 p, 3 recuperări, Derrick Marks, cu 18 p, 4 rec, 3 pd.
De la Girona s-au remarcat Mac McClung, cu 16 p, 3 rec, Martinas Geben, cu 13 p, 6 rec, David Nguessan, cu 12 p, 3 pd, Stanley Whittaker, cu 11 p, 4 pd, Jassel Perez, cu 10 p, 5 rec, scrie Agerpres.
În celelalte meciuri ale grupei, echipa maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz a pierdut acasă cu formaţia poloneză Zastal Zielona Gora, scor 80-90, iar slovacii de la Patrioti Levice au cedat pe teren propriu în faţa formaţiei belgiene Coretec Oostende, cu 69-76.
Dinamo va juca următorul meci acasă, pe 13 octombrie, cu NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz.
”Meciul a avut 24 de schimbări ale echipei la conducere”
”Cedăm în această seară în Spania. Girona nu a fost cu nimic mai presus de Dinamo și s-a distanțat pe final de meci, într-un sfert patru extrem de sacadat, presărat cu situații discutabile.
Meciul a avut 24 de schimbări ale echipei la conducere și rămânem cu impresia frumoasă făcută de echipa noastră, care a arătat curaj și determinare, pe una dintre marile scene ale baschetului european.
Stark, Roberts și Marks au fost o tripletă de excepție, fiecare cu câte 18 puncte în meci”, a postat ieri pagina oficială CS Dinamo Baschet.
VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro