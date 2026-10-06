Dinamo este, fără doar și poate, cea mai în formă echipă din SuperLiga. Formația din Ștefan cel Mare a adunat 23 de puncte în primele runde, iar jocul impus de Nuno Campos este unul încântător.

Kamil Bilinski, concluzie după forma arătată de Dinamo

Kamil Bilinski este unul dintre cei mai importanți jucători străini care au evoluat la Dinamo în ultimii 15 ani. Acesta a fost legitimat preț de un an și jumătate la formația din Ștefan cel Mare, între ianuarie 2014 - iulie 2015.

Sport.ro a purtat un dialog cu atacantul înainte de Polonia - România din UEFA Nations League. Printre subiectele abordate a fost și forma actuală a lui Dinamo.

Kamil Bilinski a dezvăluit că urmărește cu atenție tot ce se întâmplă la fostul său club. Atacantul a mărturisit că se bucură enorm că echipa o duce bine și că există stabilitate financiară.

Pe un ton optimist, polonezul a transmis că vede în Dinamo o candidată serioasă la titlu în SuperLiga și, de ce nu, o echipă care în anii următori va juca în Liga Campionilor sau Europa League.

„(n.r. - Dinamo e pe primul loc) Este o perioadă perfectă pentru club. În ultimul an nu a fost așa bine pentru echipă. Știu că a fost retrogradarea, dar au revenit. Acum sunt într-o poziție stabilă în clasament.

Sunt foarte fericit că se află în lupta pentru titlu. Sper că în perioada următoare vom vedea echipa în Europa League sau în Liga Campionilor. Nu mai sunt în legătură cu nimeni din club, eu am fost legitimat în urmă cu mult timp”, a declarat Kamil Bilinski pentru Sport.ro.