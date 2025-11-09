VIDEO Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania

Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania
Alexandru Hațieganu
Campionatul lituanian s-a încheiat, iar jucătorii din țara noastră au terminat pe podium.

Atacantul român Liviu Antal a marcat un gol la ultimul său meci în tricoul echipei Zalgiris Vilnius, învinsă cu scorul de 3-1 de FK Panevezys, sâmbătă, în deplasare, în etapa a 36-a şi ultima a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Antal a înscris în minutul 15 al partidei, încheind sezonul cu nouă partide consecutive în care a marcat câte un gol.

Atacantul de 36 de ani era împrumutat până la finalul sezonului din Lituania de la SCM Zalău din Liga 3.

Antal, care a fost integralist în partida de sâmbătă, a încheiat perioada de aproape şase luni la Zalgiris cu 13 goluri marcate în 20 de partide în A Lyga.

Pentru Panevezys au punctat Salomon Kouadio (12), Kwadwo Asamoah (38) şi Ernestas Veliulis (52). 

La Zalgiris, portarul român Arpad Tordai a fost integralist.

În clasamentul final, scrie Agerpres, pe primul loc s-a clasat Kauno Zalgiris, cu 75 de puncte, urmată pe podium de FC Hegelmann (echipă la care joacă mijlocaşul român Patrick Popescu), 67 de puncte, și Zalgiris Vilnius, 62 de puncte.

Liviu Antal, românul cu coregrafie în Lituania, pentru Sport.ro: ”Un moment special”

Recent, Liviu Antal a trecut de borna 100 de goluri pentru Zalgiris Vilnius.

Pentru a celebra momentul, fanii i-au pregătit o coregrafie spectaculoasă lui Liviu Antal.

”Chiar a fost un moment special. Când începem fotbalul sau când începi să joci în fața blocului, îți dorești să ai parte de astfel de momente. Mă bucur că am putut să am o astfel de seară și mă bucur că mă apreciază atât de mult și sunt susținut de către ei. Atât de ei, cât și de club”, a spus Antal pentru Sport.ro.

Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
Silviu Lung, față în față cu Diego Maradona: „Atunci ne-am dat seama de adevărata noastră valoare"
Universitatea Craiova - UTA Arad, de la ora 17:30. Oltenii revin pe podium doar dacă înving!
FC Hermannstadt - FCSB, de la ora 20:30! Campioana vine după două victorii consecutive la zero în Superligă
Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: "Vă pot spune asta!"
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: "El știe asta!"
„Epava" luată de Lucescu la națională: „rupe" banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…"

OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: „Plec cu inima grea"

Fost milionar în euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA



Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: "El știe asta!"
Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: "Vă pot spune asta!"
A plecat de la FCSB și recunoaște: "Cea mai bună alegere din cariera mea!"
FC Hermannstadt - FCSB, de la ora 20:30! Campioana vine după două victorii consecutive la zero în Superligă
Dunărea Brăila a făcut spectacol la CSM Târgu Jiu acasă în Liga Florilor!
Golgheterul din Superligă care nu și-a primit niciodată trofeul rupe plasele într-un alt campionat!
Liviu Antal e pe val la Zalgiris! Al treilea meci cu gol pentru internaționalul român
"Liviu Antal, La La La La La"! Celebrare fantastică a fanilor după al optulea meci consecutiv cu gol pentru român
Wow! Golul cu numărul 100 în derby pentru atacantul român
Conference League, turul 2 preliminar: toate rezultatele + dueluri și goluri românești!
Liviu Antal s-a distrat cu echipa lui Vlad Dragomir! A învins-o de unul singur
"Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane". Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. "Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată"

Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură"

Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. "Merit un divorț ca la carte"

