Antal a înscris în minutul 15 al partidei, încheind sezonul cu nouă partide consecutive în care a marcat câte un gol.

Atacantul român Liviu Antal a marcat un gol la ultimul său meci în tricoul echipei Zalgiris Vilnius, învinsă cu scorul de 3-1 de FK Panevezys, sâmbătă, în deplasare, în etapa a 36-a şi ultima a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Atacantul de 36 de ani era împrumutat până la finalul sezonului din Lituania de la SCM Zalău din Liga 3.

Antal, care a fost integralist în partida de sâmbătă, a încheiat perioada de aproape şase luni la Zalgiris cu 13 goluri marcate în 20 de partide în A Lyga.

Pentru Panevezys au punctat Salomon Kouadio (12), Kwadwo Asamoah (38) şi Ernestas Veliulis (52).

La Zalgiris, portarul român Arpad Tordai a fost integralist.

În clasamentul final, scrie Agerpres, pe primul loc s-a clasat Kauno Zalgiris, cu 75 de puncte, urmată pe podium de FC Hegelmann (echipă la care joacă mijlocaşul român Patrick Popescu), 67 de puncte, și Zalgiris Vilnius, 62 de puncte.

Liviu Antal, românul cu coregrafie în Lituania, pentru Sport.ro: ”Un moment special”



Recent, Liviu Antal a trecut de borna 100 de goluri pentru Zalgiris Vilnius.

Pentru a celebra momentul, fanii i-au pregătit o coregrafie spectaculoasă lui Liviu Antal.

”Chiar a fost un moment special. Când începem fotbalul sau când începi să joci în fața blocului, îți dorești să ai parte de astfel de momente. Mă bucur că am putut să am o astfel de seară și mă bucur că mă apreciază atât de mult și sunt susținut de către ei. Atât de ei, cât și de club”, a spus Antal pentru Sport.ro.

