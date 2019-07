ANUNT BOMBA al lui Becali! FCSB negociaza cu fostul dinamovist Salomao!

Becali nu se grabeste cu transferurile, dar negociaza pe mai multe fronturi.

In afara portughezului Moutinho, fost la CFR, patronul FCSB il mai vrea in ofensiva si pe Salomao!

Fostul dinamovist isi doreste sa revina in Romania dupa jumatate de an in Arabia Saudita, la Al Hazm, unde a fost antrenat de Daniel Isaila.

"MM vorbeste cu Salomao! Nu stiu mai multe acum sa va zic. Eu il vreau pe Moutinho pentru ca ne trebuie dublura pentru Florinel Coman", a spus Gigi Becali.

Salomao, 30 de ani, a jucat un sezon si jumatate pentru Dinamo. In cariera, a mai trecut pe la Mallorca, Deportivo si Sporting.