LIGA 1 | Cine e favorita sa castige noul sezon! Cotele pentru FCSB, CFR, Craiova sau Dinamo. Bogdan Andone, favorit sa fie primul antrenor demis!

Noul sezon din Liga 1 incepe azi cu meciul dintre Voluntari si Sepsi, de la ora 18:30.

Liga 1 se reia dupa cateva saptamani de pauza, cu campioana CFR Cluj pe locul 2 in topul optiunilor pentru castigarea unui nou titlu. Ar fi al treilea la rand pentru echipa din Cluj antrenata de Dan Petrescu. FCSB este favorita si anul acesta, dupa trei sezoane in care a terminat pe locul 2. Diferentele de cote intre ele sunt mici insa, iar FCSB si CFR sunt marile favorite si anul acesta, in viziunea caselor de pariuri.

Craiova este creditata cu a treia sansa, in timp ce Viitorul este pe locul 4, in fata lui Dinamo.



COTE PARIURI CASTIGATOARE LIGA 1

FCSB 2,30

CFR CLUJ 2,45

Craiova 9

Viitorul 13

Dinamo 25

Astra 55

Gaz Metan 75

Sepsi 100

Botosani 125

Voluntari 150

Poli Iasi 200

Hermannstadt 200

Chindia - 300

Academica Clinceni - 500



COTE GOLGHETER LIGA 1



George Tucudean a devenit golgheter in sezonul trecut, dupa ce in urma cu doua sezoane a fost egal cu Harlem Gnohere. Si in acest sezon, cei doi sunt favoriti sa castige titlul de cel mai bun marcator, cu cota egala.

Tucudean 6

Gnohere 6

Montini 7,50

Hora 8

Koljic 10

Fl.Tanase 10

I.Hagi 13

Rondon 14

Dragus 15

D.Man 17

BOGDAN ANDONE, FAVORIT SA FIE PRIMUL ANTRENOR DEMIS!

Se fac pariuri si pe primul cap picat din noul sezon al Ligii 1. Bogdan Andone, noul antrenor de la FCSB, e favorit sa devina primul antrenor demis in noul sezon al Ligii 1. Si Papura are aceeasi cota sa fie demis rapid.

Bogdan Andone (FCSB) 2,40

Corneliu Papura (Craiova) 2,40

Dan Alexa (Astra 4

M.Croitoru (Botosani) 4

Eugen Neagoe (Dinamo) 5

Mihai Teja (Poli Iasi) 6

L.Csaba (Sepsi) 7

I.Poenaru (Clinceni) 8

Costel Enache (Hermannstadt) 8

Viorel Moldovan (Chindia) 10



Dinamo, din nou in playout?

Pariorii nu exclud o noua mare surpriza din partea lui Dinamo. Cainii au cota 1.85 sa ajunga din nou in playout, ar fi al treilea an la rand pentru ei!

PROGRAM LIGA 1, Etapa 1

Vineri, 12 iulie

FC Voluntari - Sepsi Sf. Gheorghe (18.30)

Sambata, 13 iulie

Astra Giurgiu - FC Botosani (18.00)

CFR Cluj - Poli Iasi (21.00)

Duminica, 14 iulie

CSU Craiova - Academica Clinceni (18.00)

FCSB - FC Hermannstadt (21.00)

Luni, 15 Iulie

Gaz Metan Medias - Chindia Targoviste (18.00)

Viitorul - Dinamo (21.00)