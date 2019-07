Rednic poate antrena echipa cu cei mai fanatici suporteri din Africa! Oferta primita de antrenor dupa ce a plecat de la Dinamo

Mircea Rednic (57 de ani) poate antrena pe continentul african!

Mircea Rednic, liber de contract dupa ce s-a despartit de Dinamo in urma cu aproximativ doua luni, ar putea antrena pe continentul african. El a primit o oferta din Maroc!

Telekom Sport noteaza ca Rednic se afla in negocieri cu echipa Wydad Casablanca, campioana a Marocului.

Cunoscuta in toata lumea datorita fanilor sai, Wydad are 20 de titluri ale Marocului in palmares, precum si 9 Cupe si 8 Supercupe. Wydad a castigat Liga Campionilor Africii in 1992 si 2017, dar si Liga Campionilor Arabiei in 1989.

Cei mai cunoscuti fotbalisti de la Wydad sunt Michael Babatunde si Gabriel Okechukwu, ambii internationali nigerieni.