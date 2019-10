VIITORUL - CFR 3-1 | "L-am batut si eu pe Dan, sunt fericit!" Reactie GENIALA a lui Gica Hagi dupa victoria spectaculoasa in fata CFR-ului

Viitorul s-a impus in aceasta seara, scor 3-1 in fata celor de la Viitorul, iar la finalul partidei, Gica Hagi a vorbit despre partida si a dezvaluit ce tactica a folosit in aceasta seara pentru a aduce toate cele 3 puncte Viitorului. Echipa antrenata de Hagi a egalat la puncte CFR-ul, ambele echipe au 24 de puncte acumulate.

"Veneam dupa o saptamana nu asa buna. Am muncit cu echipa la partea mentala, de concentrare, am jucat cu multi atacanti, am facut-o bine cat am putut, jocul fara minge l-am facut bine. 60 de minute am rezistat, dupa care CFR-ul a venit peste noi. L-am batut si eu pe Dan, sunt si eu fericit. El totdeauna se inchidea bine, acum l-am batut si sunt fericit. Noi suntem ca fratii, dar fiecare vrea sa castige si fiecare are ADN-ul asta noi si e greu sa ne dezbinati vreodata, le-am zis si la antrenamente. Sunt puncte frumoase, suntem foarte puternici acasa, jucam bine, sper sa jucam si in deplasare la fel de bine precum o facem acasa, in momentul de fata e bine, suntem in grafic, si ma bucur ca ce am facut saptamana asta cu ei, i-am conectat, i-am mobilizat si am aratat bine.



Eu sunt antrenor de 4 ani, 5 ani, e normal cand lipseste cineva sa se intample anumite lucruri, din pacate mai sunt si periaoda de astea. Am dominat meciul prin posesie, si ne-am impus prin presiune, am luat miungea, am jucat intre linii. Matei, Flilip, Dulca, au venit mai tarziu, se invata cu noi, invata in fiecare zi, cred eu ca usor, usor se vor acomoda. Gabi si Rivaldinho, ei cand joaca arata bine, si cred eu ca forta echipei sta si in ei, Riva joaca foarte bine, stie fotbal, se misca mult. Am fost inspirat astazi, am jucat cu 5 atacanti", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.