Viitor incert pentru un antrenor din playoff: "Contractul meu se incheie acum"

Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi, anunta ca ii va expira contractul in aceasta vara.

Antrenorul de 53 de ani nu stie sigur daca va continua alaturi de clubul din Sfantu Gheorge, insa sustine ca are o clauza in contract ca ii permite prelungirea intelegerii, in functie de performanta pe care o va obtine la finalul sezonului.

"Contractul meu se incheie acum, in vara. Am o clauza care spune ca in functie de performantele obtinute pot continua. Eu imi doresc sa merg mai departe, insa vom vedea. Am gasit un loc unde e liniste, am conditii foarte bune, un staff profesionist, lucrez cu jucatori de calitate.

Asta nu inseamna ca nu vreau mai mult sau ca nu-mi doresc intr-un viitor apropiat sa ma bat pentru obiective indraznete. Pretentiile clubului vor creste, mai ales ca vom avea un nou stadion din sezonul urmator", a declarat Grozavu la Digi Sport.

Sepsi ocupa locul patru in clasamentul Ligii 1, cu 36 de puncte, unul mai putin decat Universitatea Craiova. Echipa pregatita de Leo Grozavu va intalni etapa urmatoare FCSB (16 mai 2021).