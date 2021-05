"Toti ma cearta si tipa la mine: 'Costache, de ce sta pe jos?!'" Reactie dura a jucatorului CFR-ului dupa infrangerea cu Sepsi

Sepsi s-a impus la CFR cu 1-0.

CFR Cluj a fost invinsa de Sepsi in a 7-a etapa din playoff. Echipa antrenata de Edi Iordanescu a avut un joc modest. Primul sut pe poarta lui Niczuly a venit abia in ultimul minut al meciului.

Valentin Costache a vorbit despre evolutia echipei sale din seara aceasta. Fotbalistul clujean a acuzat-o pe Sepsi pentru modul in care a fragmentat jocul si s-a plans de minutele de prelungire acordate.

"In prima repriza nu am contat deloc, s-a vazut. In a doua repriza am avut ocazii mai multe. Un meci foarte greu.

Poate un meci foarte fragmentat, la fiecare 5 minute toata lumea era pe jos. Eu daca fac asta toata lumea ma cearta, toata lumea tipa la mine: "Costache, de ce sta pe jos?!"

Felicitari baietilor de la Sepsi! Si-au dat viata pe teren!" , a declarat Valentin Costache la finalul meciului.

Fotbalistul CFR-ului a spus ca se gandeste la meciul urmator, nu la ce sanse mai au la campionat.

"Noi nu ne gandim la titlu. Trebuie sa ne gandim doar la noi si sa luam meci cu meci. Nu trebuie sa ne gandim ce fac ceilalti. Noi daca suntem bine, nu trebuie sa ne bata nimeni", a dezvaluti Valentin Costache.