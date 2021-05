Chipciu, amendat dupa scandalul de la finalul meciului cu Sepsi! Cat trebuie sa plateasca dupa ce a injurat si bruscat un fan la iesirea din stadion

Alexandru Chipciu (31 ani) a fost protagonistul unui eveniment mai putin placut la finalul meciului cu Sepsi.

Infrangerea cu Sepsi a provocat multi nervi in randul jucatorilor, iar asta s-a vazut in reactia lui Chipciu de la finalul meciului. Jucatorul a fost abordat de un fan la iesirea din stadion si a iesit nervos din masina, injurandu-l si bruscandu-l pe barbat.

Fortele de ordine au intervenit imediat, iar fotbalistul si-a cerut scuze ulterior pentru conflictul creat si pentru reactia avuta.

Jandarmeria l-a amendat pe Chipciu cu 500 de lei pentru altercatia cu suporterul, dupa cum se arata chiar in anuntul facut de ei: "Dupa terminarea partidei de fotbal dintre echipele FC CFR CLUJ - O.S.K.Sepsi, in jurul orei 21.35 , doi jucatori de la CFR Cluj 1907 au iesit pe poarta de acces a stadionului, cu masina personala. Un suporter al echipei gazda aflat pe trotuar in afara arenei sportive, i-a apostrofat pe cei doi cu privire la modul cum joaca echipa. Cei doi jucatori au coborat din masina, iar unul dintre acestia, i-a adresat suporterului injurii.

In acel moment a intervenit prompt un echipaj de jandarmi care a aplanat conflictul.

In urma acestui incident, un jucator din cadrul echipei CFR Cluj 1907 a fost sanctionat cu amenda in valoare de 500 lei, conform prevederilor art. 2, pct. 1 si sanctionat de art. 3, alin. 1, lit.b din Legea 61/1991, pentru proferarea de injurii si expresii jignitoare, savarsite in spatiul public".