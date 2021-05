Oficialii CFR-ului sunt cu nervii la pamant dupa infrangerea cu Sepsi! "Nu pot sa cred asa ceva! A fost o catrastrofa!"

CFR Cluj a pierdut cu Sepsi, 0-1, dupa un meci in care au fost dominati de covasneni.

Unul dintre actionarii clubului, Stefan Gadola, nu s-a mai abtinut dupa meci si s-a declarat extrem de nemultumit de joc si de rezultat. Acesta spune ca i-a incurajat pe jucatori si ca o eventuala ratare a titlului nu ar afecta clubul clujean din punct de vedere financiar.

"Nu pot sa cred asa ceva! Am fost la meci si am ramas fara cuvinte! A fost o catastrofa. Nimic, nimic, nimic! Am fost total neinspirati si nu inteleg de ce! Edi Iordanescu sa ia masuri! In prima repriza n-am avut nicio ocazie, am fost total neinspirati, nu stiu pe unde am fost, dar la meci nu cred.



Am facut si noi un meci precum Universitatea Craiova, dar uite ca ei au ajuns sa lupte pentru locul 4. Ar fi ceva extraordinar sa castigam al patrulea titlu la rand. Le-am spus jucatorilor imediat dupa meci sa aiba fruntea sus, iar ei mi-au raspuns ca trebuie sa schimbe totul ca sa fim campioni.

N-ar fi un dezastru sa ratam titlul, va spun precis. Financiar, clubul nu va avea probleme, sunt convins de acest lucru", a spus Stefan Gadola pentru Prosport.