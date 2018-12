VIDEO | Motivul pentru care Dinamo e cu un picior in praspatie? Patronul Astrei vine cu o explicatie ciudata pentru declinul echipei: "Sa nu uitati treaba asta!"

Ioan Niculae, patronul Astrei, a fost in culmea fericirii dupa victoria fabuloasa a echipei sale contra lui Dinamo.

Patronul Astrei da vina pe suporteri pentru situatia in care se afla Dinamo in acest moment. Declaratia vine si in contextul in care fanii lui Dinamo au agresat-o pe sotia lui Sergiu Hanca in momentul in care aceasta se bucura pentru golul marcat de sotul ei.

"Extraordinar de frumoasa (n.red. - victoria). Felicitari pentru jucatori. Pentru felul cum au jucat azi merita. Cred ca ne provoaca injuraturile dinainte de meci (n.red. - fanii dinamovisti). Mereu vin la noi acasa si ne injura. Mai ales pe mine. Iar asta le face mai mult rau. Cu cat ne injura mai mult rau, cu atat le dam mai multe goluri.

Pai ei au ceva cu toata lumea. Dinamo e in situatia in care e si din cauza suporterilor. Sa nu uitati treaba asta. Ma duc sa le dau. Cred ca echipa mea cu inca 2-3 jucatori putem fi in play-off", a declarat Ioan Niculae la finalul partidei.