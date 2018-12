"Sunt momente in care ma intreb ce vor?! CE VOR?! Le-am dat sanse!". Rednic isi critica jucatorii, anunta transferuri si spune ca ramane pentru inca un "New Dinamo"

Astra 4-1 Dinamo | "Cainii" pierd la scor la Giurgiu si mai au sanse minime la Play Off. Rednic si-a criticat jucatorii la final, apoi a anuntat transferuri in iarna. Antrenorul spune ca nu pleca de la Dinamo.

"Trebuie sa felicitam adversarul, Astra a jucat cu inteligenta, ne-a asteptat, ne-a invitat la joc. Noi am facut foarte multe greseli, am gresit foarte mult cand nu am avut presiune. Apoi am fost surprinsi pe faze pe care le-am analizat inaintea meciului, stiam ca Bus intra si trage mereu cu dreptul. Astra are jucatori de calitate si a reusits a inscrie. In partea a doua am fost total pe langa. Sunt suparat pe atitudinea unor jucatori. Sa ai o asemenea atitudine...

Sunt momente cand ma intreb ce vor? Ce vor? Eu le-am dat sanse, le-am dat sansa sa arate ca merita sa joace la Dinamo, iar ei in unele momente erau jaloane in careu. Nu se poate asa ceva.

Am pierdut doi jucatori importanti. Montini a ajuns sa aiba o infectie, Salomao a fost suspendat. Dar sunt jucatori care plangeau ca nu au sanse sa joace. Ei trebuie sa inteleaga ca trebuie sa arate ca merita la Dinamo.

Matematic, sanse mai sunt. E clar ca vor fi schimbari in lot in iarna.

Noi astazi am jucat fara atacant. Pai faceti comparatie intre Montini si Popa. Azi nu am vazut un duel castigat! Nu a putut sa tina de minge. N-ai ce sa faci...



Nu trebuie sa ii regretam pe cei care au plecat. Ei nu au aratat ca merita la Dinamo. In afara de unul sau doi, in cazul carora am simtit ca le-a parut rau ca au plecat, ceilalti si-au luat banii si au plecat in vacanta.

Vom aduce jucatori si vom pregati meciurile care ne-au mai ramas, pentru ca in fotbal nu se stie niciodata, se intampla atatea minuni.

Prefer sa lucrez cu tineri, decat cu unii care se multumesc sa ia salariul si atat.

Raman 100% la Dinamo chiar daca nu prind Play Off-ul si voi pregati noul sezon", a spus Mircea Rednic.