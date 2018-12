Reactia conducerii lui Dinamo dupa ce sotia lui Hanca a fost agresata de fani: "Sergiu a cedat! Vom discuta despre reziliere!" Mesajul pentru suporteri

Incident incredibil petrecut aseara la meciul lui Dinamo cu Astra. Sotia lui Hanca a fost agresata de suporterii lui Dinamo in momentul in care aceasta s-a bucurat pentru golul reusit de sotul ei, unicul gol al dinamovistilor in partida de la Giurgiu.

Mijlocasul dinamovist a declarat ca a cerut rezilierea contractului dupa ce sotia sa a fost agresata si a plecat alaturi de aceasta de la stadion, nu impreuna cu restul echipei.

Conducerea lui Dinamo, prin vocea presedintelui Alexandru David, a reactionat tarziu in noapte dupa acest incident reprobabil.

"Am inteles ca sotia lui a fost agresata fizic. Nu am mai multe date, am vorbit cu el la telefon. Era preocupat sa o linisteasca pe sotia lui. E multa tensiune, incordare. Starea generala e complicata. Sergiu a cedat si e intr-un moment delicat. Asteptam sa treaca noaptea asta. Ne vedem cu Sergiu dimineata. Vreau sa inteleg ce s-a intamplat. Daca e asa cum zice el, e extrem de grav. Un astfel de comportament e inacceptabil. Daca e adevarat, acei oameni sunt de neiertat si nu pot fi numiti suporteri ai lui Dinamo.

Imi pare rau pentru ei. Vom avea o discutie si despre reziliere. Lui in vara ii expira contractul cu Dinamo. Va vom anunta dupa discutia cu el ce decizie s-a luat. Maine (n.red. azi) oricum aveam o sedinta, trebuie sa discutam si despre viitorul echipei, nu doar cu Sergiu", a declarat Alexandru David pentru DigiSport.