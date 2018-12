SEDINTA DE URGENTA la Dinamo dupa dezastrul cu Astra: 4 jucatori, OUT! Cine pleaca dupa umilinta de la Giurgiu

Dinamo a suferit o infrangere umilitoare la Giurgiu, scor 1-4 cu Astra. Esecul a fost cu atat mai greu de digerat cu cat echipa lui Rednic venea dupa un 3-0 cu Craiova, un rezultat care da sperante pentru o calificare in-extremis in play-off. Acum, sansele ca dinamovistii sa mai prinda grupul celor 6 sunt pur teoretice (DETALII AICI).



Dinamo incheie anul in genunchi, pe locul 11, cu doar 22 de puncte si se anunta curatenie generala in iarna. Potrivit GazeteiSporturilor, alti patru jucatori urmeaza sa fie pusi pe liber de conducerea clubului. Daniel Popa, Tomislav Gomelt, Giorgio Katsikas si Mircea Axente sunt jucatorii pe care Rednic ii scoate din calcule. Alti fotbalisti, precum Mihai Popescu, Vlad Olteanu sau Marco Ehmann ar urma sa fie trimis la alte echipe sub forma de imprumut.

Conducerea lui Dinamo a anuntat pentru astazi o sedinta extraordinara la care vor participa toti jucatorii, dar si staff-ul tehnic in frunte cu Mircea Rednic. Pe langa strategia pentru partea a doua sezonului, plecarile si venirile de la echipa, se va discuta si situatia lui Sergiu Hanca. Mijlocasul dinamovist a anuntat inca de aseara ca a cerut rezilierea contractului cu Dinamo dupa ce sotia sa a fost agresata chiar de fanii lui Dinamo in momentul in care se bucura pentru unicul gol al echipei din meciul de la Giurgiu.