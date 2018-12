Dinamo, sanse minime sa mai intre in play-off! Cum arata situatia in acest moment! Calculele care le dau fiori dinamovistilor

Dinamo poate juca pentru al doilea an consecutiv in play-out.

Entuziasmul de la meciul cu Craiova a pierit brusc dupa evolutia din partida de la Giurgiu, pierduta fara drept de apel de formatia din Stefan cel Mare, scor 4-1. Situatia de la Dinamo ramane critica, din cauza ca echipa poate juca pentru al doilea an consecutiv in play-out.

In acest moment, sansele formatiei antrenate de Mircea Rednic de a se califica in play-off sunt extrem de mici. Sepsi, ocupanta locului 6, are un meci mai putin disputat, cu Concordia Chiajna, iar in cazul unei victorii se poate indeparta la 11 puncte de Dinamo, cu 5 jocuri inainte de finalul sezonului regulat. "Cainii" sunt mai aproape de retrogradare in acest moment.

In sezonul 2016/17 echipa de pe locul 6 s-a calificat in play-off cu 41 de puncte, iar in 2017/18 cu 39. Daca Dinamo reuseste un parcurs perfect in 2019, ar acumula maxim 37 de puncte. Problema echipei lui Rednic este ca principalele contracandidate isi pot permite pasi gresiti, fiind mai aproape de "barem". 30 puncte are Sepsi, 28p Gaz Metan si 27p Poli Iasi.

In 2019, Dinamo are de jucat cu Poli Iasi (A), Sepsi Sf. Gheorghe (D), FC Botosani (A), Calarasi (D) si Concordia Chiajna (A).

Program Sepsi: Concordia Chiajna (A), Voluntari (D), Dinamo (A), Gaz Metan Medias (D), Viitorul (A), CFR Cluj (D).

Program Gaz Metan Medias: Astra (A), Poli Iasi (D), Sepsi (A), FC Botosani (D), Calarasi (A)

Program Poli Iasi: Voluntari (A), Dinamo (D), Gaz Metan (A), Viitorul (D), CFR Cluj (A), Hermannstadt (D).

Program FC Botosani: Concordia (D), Voluntari (A), Dinamo (D), Gaz Metan (A), Viitorul (D).

Program Hermannstadt: Viitorul (A), CFR Cluj (D), FCSB (D), Craiova (A), Astra (D), Poli Iasi (A).