LIVE ASTRA - DINAMO, ora 20:00! Succesul cu Craiova ii obliga: dinamovistii trebuie sa castige si cu Astra pentru a mai visa la play-off! Echipele probabile

Astra - Dinamo, ora 20:00, a devenit un meci decisiv pentru echipa lui Rednic. Dupa victoria din etapa trecuta contra Craiovei, scor 3-0, dinamovistii sunt obligati sa castige si meciul cu Astra pentru a mai spera la calificarea in play-off.

In acest moment, Dinamo ocupa locul 11 in clasament, cu 22 de puncte. Astra este ultima echipa din play-off, cu 28 de puncte. Pentru a reduce diferenta si pentru a-si pastra vii sperantele de a prinde plutonul celor 6, Dinamo are neaparata nevoie de victorie la Giurgiu.

Inaintea partidei s-a iscat un adevarat scandal din pricina preturilor biletelor. Ca de fiecare data cand joaca impotriva echipelor importante, organizatorii de la Giurgiu ridica preturile tichetelor, ceea ce i-a nemultumit pe oficialii lui Dinamo. Totusi, dinamovistii se asteapta sa fie sustinuti din tribune de 1.000 de suporteri.

Echipele probabile:



Astra: Lazar - Belu, Cestor, Bejan, Radunovic - Mrzljak - Butean, N. Rosu, Koukou, Llullaku - Zoua

Dinamo: Mutiu - Sorescu, M. Popescu, R. Grigore, Corbu - Hanca, Altmane, Gomelt, Pesic - Axente - Popa