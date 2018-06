ULTIMA ORA: un antrenor cu meciuri in Champions League a fost CONDAMNAT la 5 ani de inchisoare! Motivul e incredibil

Soc in fotbalul european!

Zoran Mamic, antrenor la Al Ain, a primit o condamnare la 5 ani de inchisoare in Croatia! Mamici a fost gasit vinovat pentru ca a incasat ilegal bani din stransferurile lui Luka Modric si Dejan Lovrem de la Dinamo Zagreb la Tottenham, respectiv Lyon.

Mamic, 46 de ani, a pregatit-o pe Dinamo Zagreb intre 2013 si 2016. A condus echipa croata inclusiv in grupele UEFA Champions League, unde Dinamo a castigat la debutul in sezonul 2015-2016 cu 2-1 in fata lui Arsenal. Dupa despartirea de Dinamo, Mamic le-a pregatit pe Al Nassr (Arabia Saudita) si Al Ain (Emiratele Arabe), unde lucreaza si in prezent.

Zoran Mamic este fratele lui Zdravko Mamic, fostul presedinte al lui Dinamo, si el condamnat la 6 ani si jumatate de inchisoare in acelasi caz.