BOMBA VERII in Romania: Sumudica s-a inteles cu Becali sa preia FCSB! De ce a picat totul in ultima clipa

Marius Sumudica a fost la un pas de o mutare-soc dupa despartirea de Kayserispor!

Acum cateva zile, antrenorul a ajuns la un acord cu Becali pentru a o prelua pe FCSB, sustin sursele sport.ro. Chiar daca patronul Stelei l-a confirmat pe Dica in functie inca de la finalul editiei trecute de campionat, ar fi fost gata sa renunte la intelegere pentru a-l avea pe Sumudica pe banca.

Totul a picat in ultima clipa. MM Stoica s-a opus mutarii, iar Becali a inceput sa ezite. Pentru a nu-i supara pe fanii Rapidului, si Sumudica a dat un pas inapoi. A existat o conversatie decisiva intre antrenor si Becali, care au convenit cel putin sa amane deal-ul.



Marius Sumudica e liber de contract dupa despartirea de Kayserispor. E aproape sa revina in Turcia, de unde are doua oferte. In aceasta vara, Sumudica a fost dorit si de campioana CFR Cluj.