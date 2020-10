EXCLUSIV | Anamaria Prodan a lamurit situatia transferului lui Dennis Man de la FCSB: "Pot oferi 9 milioane de euro. Nu se misca fara banii pe care ii vrea patronul!"

Anamaria Prodan a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Cei de la Bologna isi doresc acum transferul lui Man. Echipa antrenata de Sinisa Mihajlovic, care ocupa locul 12 in clasamentul din Serie A, este dispusa sa ofere 9 milioane de euro pentru 'perla' lui Gigi Becali, Potrivit Antena Sport.

Impresara jucatorului a lamurit situatia transferului si a declarat ca jucatorul FCSB-ului nu se va transfera pana cand vreo echipa nu va oferi pretul de 15 milioane de euro cerut de Gigi Becali.

"Dennis Man are un pret. Da? Un pret care poate maine sa creasca pentru ca joaca foarte bine si patronul vine si spune: Anamaria eu vreau 40 de milioane de euro. Asta este numai decizia patronului. E proprietatea Stelei si asta trebuie sa intelegem toti. Ca facem discutii, ca avem oferte de 3, 5, 10 milioane. Daca Steaua nu este de acord si patronul, jucatorul va sta aici pana la sfarsitul contractului. El stie lucrul asta, Ca eu ca agent aduc diferite oferte din diferite colturi ale lumii si patronul spune nu ma interseaza si acolo se termina discutia. Cele care apar in presa si este normal sa apara, pentru ca in momentul cand apar cluburi mari, cum este cel din Anglia, este firesc, nu?

Dennis nu este inca transferat. Cand va veni pretul corect pe care patronul il cere, atunci Dennis va pleca. Si la Bologna este aceeasi situatie. Pot oferi 9 milioane de euro. Nu se misca fara banii pe care ii vrea patronul. 15 milioane de euro, plus procente, plus tot ce a vrut patronul Stelei, eu stiu absolut tot ce vrea", a declarat Anamaria Prodan.