EXCLUSIV | Anamaria Prodan, anunt de ultima ora in privinta lui Dennis Man: "Se da pe 15 milioane. E 10 clase peste TOT fotbalul romanesc"

Anamaria Prodan e convinsa ca ea va reusi cel mai important transfer din istoria campionatului intern!

Agentul sustine ca lista echipelor interesate de Man e lunga. Becali n-a primit inca de la nimeni suma pe care o cere, 15 milioane de euro, dar Prodan il linisteste: o va incasa in scurt timp. De Man s-au interesat in ultimele luni Norwich, Feyenoord, Lokomotiv Moscova, Monaco sau Atalanta.

"Dennis Man e 10 clase peste tot fotbalul romanesc. Becali va lua cu siguranta banii pe care ii vrea pentru el. Dennis va juca la nationala mare cand va veni timpul lui. Normal ar fi sa fie alaturi de Mutu la ultimul meci, cel mai important, cu Danemarca, unde se joaca si calificarea. Sunt foarte multe echipe interesate de el. Fiind situatia cu COVID-ul, inca nu e niciun club care sa dea suma ceruta, dar va fi, cu siguranta va exista!", a spus Anamaria Prodan pentru www.sport.ro.

Dennis Man, 22 de ani, are 11 goluri marcate in ultimele sale 8 meciuri in tricoul FCSB. Man se afla intr-o forma fantastica, desi in acest start de sezon a trebuit sa lupte si impotriva coronavirusului.