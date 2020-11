"E fotbalist pana in varful unghiilor!" Dennis Man, analizat de antrenorul care l-a promovat la UTA! In ce campionat s-ar potrivi 'perla' lui Becali

Dennis Man a fost laudat de antrenorul care l-a promovat la UTA Arad, pe cand avea doar 16 ani.

Ronald Nagy este tehnicianul care a vazut ceva in Man si care a avut incredere ca va ajunge la un nivel bun de joc. Fostul campion al Romaniei in tricoul Stelei a vorbit despre tanarul jucator, punctand faptul ca pentru Dennis Man a contat foarte mult sprijinul acordat de tatal lui in momentul in care s-a mutat la Bucuresti.

"Ma bucur ca a facut pasul la FCSB, la o varsta, 17 ani, in care multi spuneau ca e prematur sa se mute in Bucuresti. Vedeti exemple de fotbalisti tineri care nu reusesc, dar el a reusit, s-a acomodat si i s-a dat increderea necesara. O contributie majora pentru realizarile sale o are tatal lui. E un bun cunoscator al fenomenului, din ce-mi amintesc e fost jucator de Liga a 2-a. El s-a mutat cu Dennis in Bucuresti inca din 2016, iar pentru dezvoltarea unui copil ajuns intr-o etapa esentiala a avut un rol imens", a declarat Nagy, potrivit Digi Sport.

Antrenorul a atras atentia si asupra unor calitati care il individualizeaza pe Dennis Man, spunand ca nu considera ca 'perla' lui Gigi Becali este compatibila cu Premier League. Ronald Nagy este de parere ca cel mai bun campionat pentru Man este cel din Spania.

"Dennis Man e genul de jucator care e constient de calitatile sale si nu tradeaza fotbalul oriunde ar juca. Asa ca sunt sigur ca da, Dennis aduce un plus mare oriunde ar evolua. Ceea ce am vazut la el pana acum, de cand l-am antrenat la UTA, meciurile de la nationala de tineret, partidele de la FCSB, momentele in care a facut diferenta... Pot sa afirm ca in doi ani va fi liderul nationalei mari, indiferent de campionatul in care se va transfera.

La un moment dat e firesc sa mearga sa joace afara. Dupa cum spuneam, el e fotbalist pana in varful unghiilor, si la o miuta ar da 200%, asa ca isi va evidentia calitatile oriunde. Nu stiu ce sa spun despre suma de transfer, e un jucator cu calitati, sper sa fie vandut pe o suma mare.

Campionatul englez e unul foarte greu, nu i s-ar potrivi. Nu stii niciodata ce riscuri te pandesc, vedeti ce intrari dure sunt. E foarte agresiv, la fel si in Germania. Lui Dennis i s-ar potrivi un campionat mai deschis, cum e cel din Spania, unde si-ar putea valorifica mai bine calitatile: driblingul in regim de viteza, ultima pasa, clarviziunea in joc, sutul. Il urmaresc cu drag si sper sa faca pasul spre o echipa de afara, imi doresc din La Liga, in momentul cel mai bun", a spus Ronald Nagy.

Dennis Man este in acest moment golgeterul Ligii 1, cu 7 goluri marcate in primele 8 etape ale sezonului.