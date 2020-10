BREAKING NEWS | Oferta TENTANTA pentru Dennis Man din Serie A! Cine sunt italienii care vor sa il aduca sa se lupte cu Ronaldo si Zlatan

Ofertele pentru Dennis Man continua sa apara, desi perioada de mercato s-a incheiat.

Cei de la Bologna isi doresc acum transferul lui Man. Echipa antrenata de Sinisa Mihajlovic, care ocupa locul 12 in clasamentul din Serie A, este dispusa sa ofere 9 milioane de euro pentru 'perla' lui Gigi Becali, potrivit Antena Sport.

De remarcat este faptul ca acum 5 ani, pe cand avea doar 17 ani si era legitimat la UTA Arad, Dennis Man a fost in probe la Bologna, atunci nefiind insa dorit de italieni.

Acum Man are un inceput de sezon foarte bun, reusind 8 goluri in 7 meciuri pentru FCSB. In aceasta vara pentru el au venit multe oferte importante, printre cluburile interesate de transferul lui fiind TSKA Moscova, Feyenoord si Norwich City.

Niciuna dintre mutari nu s-a concretizat, Gigi Becali dorind sa castige 15 milioane de euro de pe urma lui Dennis Man.