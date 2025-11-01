Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, urmărește tot ce se întâmplă în fotbalul românesc, chiar dacă nu a mai activat ca antrenor de mai bine de cinci ani, după experiență de la Universitatea Craiova.



FC Botoșani este surpriza turului de campionat. După 14 etape, echipa patronată de Valeriu Iftime este pe primul loc, cu 31 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.



”Piți” se declară impresionat de parcursul echipei lui Leo Grozavu și spune că antrenorul moldovenilor are la dispoziție un lot bun.



Victor Pițurcă: ”FC Botoșani are un lot bun”



„Nu sunt puține 14 etape, să știți. Totuși, sunt 14 etape. Este un antrenor foarte bun acolo, care pune accentul pe muncă, pe seriozitate și se vede acest lucru. FC Botoșani are și un lot bun. A câștigat anumite partide cu adversari tari. Dacă luăm meciul cu FCSB, Botoșani a fost mult mai bună în joc, nu a fost o pură întâmplare.



E meritul conducerii tehnice, a jucătorilor. Vor pune probleme la primele locuri dacă vor continua așa. Nu știu dacă vor putea câștiga campionatul, dar se poate întâmpla și lucrul acesta. Lotul este unul foarte bun.



(n.r. - Leo Grozavu a vorbit despre evitarea retrogradării) Probabil este o tactică a antrenorului, e bine să fie modești, dar nu cred că este cazul ca ei să se gândească acolo. Eu cred că vor fi în play-off”, a spus Pițurcă, la Digi Sport.



În ultima etapă din acest tur de campionat, FC Botoșani se va deplasa la Ploiești pentru meciul cu Petrolul, echipă care nu a pierdut în ultimele trei etape, după ce a fost preluată de Eugen Neagoe.

