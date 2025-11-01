Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.

Manchester United pare pe drumul cel bun acum, după ce a avut un start de sezon deloc convingător.

Echipa lui Ruben Amorim a obținut puncte importante în ultimele meciuri, iar transferurile făcute în această vară au ieșit la rampă.



Ruben Amorim nu s-a ferit să vorbească despre posibilele transferuri din ianuarie



Perioada de transferuri de iarnă se va deschide pe 1 ianuarie în toate campionatele importante din Europa și se va închide la finalul aceleiași luni.

În trecut, mai multe echipe din Premier League au făcut transferi importante în această perioadă, iar Ruben Amorim nu s-a ferit să declare că Manchester United s-ar putea întări în ianuarie.

„Vrem să aducem jucători care ar avea un viitor promițător la Manchester United, nu doar pentru câteva luni.

Bineînțeles că ne gândim la cum putem îmbunătăți echipa, iar în ianuarie, fereastra este deschisă, putem face ceva.”, a declarat Ruben Amorim, conform lui Fabrizio Romano.

Pentru Manchester United urmează meciul deplasarea de la Nottingham Forest, din runda a 10-a de Premier League, ca va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00

„Diavolii roșii” se află pe locul șase în Premier League și au trei victorii consecutive în campionat.

