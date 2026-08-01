Victor Becali îi ironizează pe cei de la FCSB după eliminarea din Europa: „Bezmetici... au dat 7 goluri”

Victor Becali îi ironizează pe cei de la FCSB după eliminarea din Europa: „Bezmetici... au dat 7 goluri” Superliga
SPORT.RO
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Fostul impresar a taxat atitudinea oficialilor campioanei în urma dublei cu FK Auda, criticând analizele făcute de bucureșteni.

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FCSBVictor Becalifk auda
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FCSB a părăsit competițiile continentale după ce a pierdut categoric confruntarea cu formația letonă FK Auda (7-3 la general). Victor Becali a analizat eșecul suferit de echipa bucureșteană, sancționând discursul oficialilor între cele două meciuri.

Ironii la adresa evaluărilor făcute de roș-albaștri

Potrivit fostului impresar, subestimarea adversarului s-a dovedit a fi principala eroare a roș-albaștrilor. El a evidențiat contrastul dintre modul în care echipa letonă a fost descrisă în spațiul public și realitatea de pe teren, unde nordicii au reușit să înscrie de șapte ori în cele două manșe.

„De Auda ăștia nu zicea toată lumea ce slabă e? Că doar asta am auzit. Au fost atât de bezmetici încât au dat 7 goluri în 2 meciuri. Noi vorbim cu multă ușurință. O echipă slabă, foarte disciplinată. Bine că i-am disciplinat noi, am făcut instrucție cu ei. Nu comentez deciziile lor, cine joacă, cine nu. Târnovanu a greșit, va plăti, nu mai joacă”, a spus Victor Becali.

  • Auda fcsb uefa conference league turul 2 de calificare 30072026
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Critici aduse sistemului competițional intern

Victor Becali este de părere că nivelul campionatului este afectat grav de cluburile cu instabilitate financiară sau care nu au drept de a evolua în competițiile europene, propunând un format restrâns.

„Noi nu facem nimic, jucăm în continuare cu nu știu câte echipe care n-au drept de promovare, care nu au dreptul să joace în cupele europene, care nu pot să își plătească jucătorii și ajung nu știu unde. Asta e, sunt 10 echipe, cu ele jucăm, să joace de 5 ori între ele, dar nu putem sta cu echipe care nu au bani și nu își pot plăti jucătorii și aduc jucători care nu își pot găsi contracte în alte țări”, a transmis Becali.

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