Victor Becali îi ironizează pe cei de la FCSB după eliminarea din Europa: „Bezmetici... au dat 7 goluri”

FCSB a părăsit competițiile continentale după ce a pierdut categoric confruntarea cu formația letonă FK Auda (7-3 la general). Victor Becali a analizat eșecul suferit de echipa bucureșteană, sancționând discursul oficialilor între cele două meciuri.

Ironii la adresa evaluărilor făcute de roș-albaștri

Potrivit fostului impresar, subestimarea adversarului s-a dovedit a fi principala eroare a roș-albaștrilor. El a evidențiat contrastul dintre modul în care echipa letonă a fost descrisă în spațiul public și realitatea de pe teren, unde nordicii au reușit să înscrie de șapte ori în cele două manșe.

„De Auda ăștia nu zicea toată lumea ce slabă e? Că doar asta am auzit. Au fost atât de bezmetici încât au dat 7 goluri în 2 meciuri. Noi vorbim cu multă ușurință. O echipă slabă, foarte disciplinată. Bine că i-am disciplinat noi, am făcut instrucție cu ei. Nu comentez deciziile lor, cine joacă, cine nu. Târnovanu a greșit, va plăti, nu mai joacă”, a spus Victor Becali.