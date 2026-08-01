Campioana Franţei a pierdut apelul şi nu poate juca în primele două ligi

Campioana Franţei a pierdut apelul şi nu poate juca în primele două ligi Sporturi
SPORT.RO
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Lovitură de proporții pentru campioana Franței!

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AS Monacobaschet
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AS Monaco, campioana en-titre a Franţei, a pierdut apelul şi participarea ei în primele două ligi rămâne interzisă de către Federaţia Franceză de Baschet (FFBB), care a confirmat neviabilitatea economică a clubului, potrivit unui comunicat emis de FFBB sâmbătă şi citat de AFP.

„Întrucât clubul nu a putut prezenta documentele solicitate în termenul stabilit, Camera de Apel a FFBB a confirmat decizia contestată a organismului de supraveghere financiară al Ligii de Baschet şi a refuzat participarea clubului la campionatele profesioniste Elite 1 şi Elite 2”, se arată în comunicatul FFBB.

Monaco poate face recurs

AS Monaco are „opţiunea de a ataca această decizie la Curtea Administrativă”, dar trebuie mai întâi să depună un apel la Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv Francez (CNOSF), se adaugă în comunicat.

Clubul din Principat a recunoscut această decizie şi a anunţat, într-o postare pe X, că ia în considerare „posibilitatea de a face apel” la CNOSF.

Autoritatea de supraveghere financiară a Ligii Naţionale de Baschet (LNB) a refuzat pe 3 iulie să permită echipei AS Monaco, încoronată campioană a Franţei pe 23 iunie, să participe la ligile profesioniste (prima şi a doua divizie) în sezonul următor.

DNCG (Direcţia Naţională de Management şi Consultanţă) şi-a justificat decizia invocând „lipsa unor garanţii suficiente privind viabilitatea economică a clubului pentru sezonul următor şi progresul ofertelor de preluare ale clubului”.

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