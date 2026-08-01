Întrebat despre cel mai tare meci al Angliei de la CM 2026, Cole Palmer a oferit un răspuns surprinzător

Nefiind selectat în lotul Angliei pentru Cupa Mondială din 2026, Cole Palmer a urmărit competiţia de la distanţă. Într-atât încât a ratat rezultatul meciului nebun din optimile de finală dintre Argentina şi Mexic, desfăşurat în toiul nopţii.

Neconvocat de Thomas Tuchel în lotul Angliei pentru Cupa Mondială din 2026, Cole Palmer a urmărit călătoria coechipierilor de peste Atlantic. Dar, la fel ca mulţi fani ai fotbalului în timpul acestei Cupe Mondiale, decalajul orar l-a copleşit, chiar în cel mai nepotrivit moment posibil.

Deşi a urmărit întregul turneu, mijlocaşul ofensiv al lui Chelsea a ratat cu siguranţă cea mai mare victorie a Angliei în competiţie: meciul din optimile de finală de pe Estadio Azteca împotriva Mexicului, jucat cu 10 oameni (3-2). Motivul? Momentul meciului, care a avut loc la ora 2 dimineaţa, ora Londrei.

"M-am uitat la meci, dar am adormit la pauză", a spus el la o conferinţă de presă de vineri.

Neconvocarea lui Cole Palmer, alături de Harry Maguire, Phil Foden şi Trent Alexander-Arnold, din lotul Cupei Mondiale din 2026 a generat discuţii considerabile în luna mai.

Thomas Tuchel a pledat pentru coeziune colectivă, mai degrabă decât pentru acumularea de talente individuale.

"Acest sezon nu a fost cel mai bun, dar aşa stau lucrurile", a răspuns jucătorul în vârstă de 24 de ani. "Nu voi insista asupra unei decizii pe care nu o putem schimba".

Aventura Angliei s-a încheiat în semifinale împotriva Argentinei, cu o înfrângere, scor 2-1. În meciul pentru locul trei, Anglia a învins în cele din urmă Franţa.

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