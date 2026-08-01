Sâmbătă după-amiază, de la 14:#0 ora României, Interul lui Chivu a disputat un amical de lux la Hong Kong, împotriva vicecampioanei din Premier League, Manchester City.

Manchester City - Inter 1-1 (1-3 d.l.d.)

”Cetățenii” au deschis scorul în minutul 14, prin Divin Mubana, care l-a învins pe Josep Martinez, portarul ”nerazzurrilor”, în urma pasei decisive venite de la Antoine Semenyo.

În minutul 20, Interul lui Chivu a restabilit egalitatea prin Benjamin Pavard. Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.

Ulterior, au avut loc lovituri de departajare. City a ratat trei consecutive (Ait-Nouri, Khusanov și Nico), marcând prin Claudio Echeverri, executant al celui de-al patrulea penalty.

Echipa din Milano a înscris la loteria penalty-urilor prin Zielinski, Mosconi și Lavelli. Fratessi a ratat a doua lovitură, iar Inter s-a impus cu 3-1 în cele din urmă.

Ce urmează pentru Inter și Manchester City

Pentru Inter urmează alte două meciuri de pregătire, primul este cu AC Milan (5 august, ora 13:00), iar al doilea este cu Juventus (8 august, 14:00). Ambele dueluri au loc la Perth, în Australia.

De cealaltă parte, Manchester City le va înfrunta pe Atletico Madrid (9 august, ora 14:00) și pe K-League Stars din Coreea de Sud (5 august, 14:00).