Rapid s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la UTA, într-un meci din runda 23 din Superliga.

Arădenii au fost cei care au punctat primii, după execuția superbă a lui Marius Coman (19'), dar giuleștenii au revenit pe tabelă în urma reușitei din penalty a lui Alex Dobre (43') și au dat lovitura pe finalul meciului prin Leo Bolgado (79').

Victor Angelescu a explicat faza penalty-ului primit de Rapid: „Am avut acel seminar cu Kyros Vassaras”

Sebastian Colțescu a dictat lovitură de la 11 metri pentru Rapid în finalul primei părți, în urma unui henț făcut în careu. Pospelov a atins mingea cu mâna la șutul trimis de Tobias Christensen, iar centralul și-a păstrat decizia și după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Victor Angelescu a vorbit despre faza respectivă și a explicat motivul pentru care s-a acordat penalty pentru giuleșteni.

Președintele Rapidului a spus că a înțeles mai bine motivele pentru care se dictează penalty în cazul hențului în care de la un seminar în care Kyros Vassaras, președintele CCA, a explicat noile reguli.

„V-am zis că după ce am avut acel seminar cu Kyros Vassaras am înţeles mai bine legea, dar că e ok legea sau nu... nu sunt în măsură să spun.

Când am văzut că Sebastian Colţescu se duce la VAR, nu înţelegeam, deoarece conform discuţiilor cu domnul Vassaras trebuia să fie penalty. Nu înţelegeam de ce a fost chemat, că atunci când intervine se schimbă decizia. Este penalty, pentru că după momentul cu Cucurella... atât timp cât e şut pe spaţul porţii şi e ocazie mare de gol, chiar dacă-ţi măreşti cu 5 centimetri aria corpului şi te loveşte, atunci e penalty.

Dacă-l lovea în mâna pe care o avea în piept, în stânga, atunci nu ar fi fost penalty, dar îl loveşte în mâna dreaptă, care este în afara corpului şi mingea se ducea pe poartă. Ni s-a explicat faptul că, deşi nu are intenţie – că avem şase, şapte penalty-uri neacordate - chiar dacă nu există intenţie de a juca mingea şi te loveşte în mână la ocazie mare de gol... (n.r. – Dacă era centrare şi îl lovea în mână?) Nu era penalty. Este doar pentru că e şut pe poartă”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, UTA rămâne pe locul opt, la un sigur punct de ultimul loc ce duce în play-off. De cealaltă parte, Rapid este pe poziția a doua, la doar o „lungime” de liderul Universitatea Craiova.

