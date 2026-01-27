Rapid s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la UTA, într-un meci din runda 23 din Superliga.

Arădenii au fost cei care au punctat primii, după execuția superbă a lui Marius Coman (19'), dar giuleștenii au revenit pe tabelă în urma reușitei din penalty a lui Alex Dobre (43') și au dat lovitura pe finalul meciului prin Leo Bolgado (79').



Marius Coman consideră incorect acordat penalty-ul pentru Rapid



Sebastian Colțescu a dictat lovitură de la 11 metri pentru Rapid în finalul primei părți, în urma unui henț făcut în careu. Pospelov a atins mingea cu mâna la șutul trimis de Tobias Christensen, iar centralul și-a păstrat decizia și după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Marius Coman a comentat faza penalty-ului și e de părere că centralul meciului de la Arad a luat o decizie greșită, invocând faptul că fundașul nu a avut intenție și a încercat să își retragă mâna.

„Nu mă pot bucura pentru gol pentru că am un gust amar. Din punctul meu de vedere meritam mai mult din meciul acesta.

Am văzut faza. Din punctul meu de vedere nu poți să dai așa penalty. Se vede că nu a avut nicio intenție, ba chiar și-a lipit mâna de piept. Dar astea sunt deciziile împotriva noastră. Suntem mici. Asta este, mergem mai departe. Eu zic că suntem pe drumul cel bun.

Suntem frustrați, dar cu capul sus. Băieții au făcut un meci foarte bun. Chiar am meritat mai mult. Frustrarea va trece, dar noi trebuie să mergem cu aceeași mentalitate să câștigăm meciul următor”, a spus Marius Coman după înfrângerea suferită pe teren propriu cu Rapid.

În urma acestui rezultat, UTA rămâne pe locul opt, la un sigur punct de ultimul loc ce duce în play-off. De cealaltă parte, Rapid este pe poziția a doua, la doar o „lungime” de liderul Universitatea Craiova.

