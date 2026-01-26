Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid

Olimpiu Moruțan a început jocul pe banca de rezerve, însă și-a făcut apariția pe teren în actul secund al înfruntării, la scorul de 1-1.
Olimpiu Moruțan a bifat primele minute la Rapid în meciul cu UTA Arad din etapa cu numărul 23 din Superliga României.
În minutul 62 al partidei, Olimpiu Moruțan, fotbalistul ajuns la Rapid în această iarnă, a debutat în tricoul giuleștenilor. Costel Gâlcă l-a trimis pe teren pe Moruțan în locul lui Claudiu Petrila.
Moruțan și-a făcut imediat simțită prezența pe teren, iar giuleștenii au fost aproape de gol după doar câteva minute. Moruțan l-a găsit excelent în partea stângă pe Borza, care a pasat în fața porții pentru Dobre, însă extrema Rapidului nu a reușit să trimită mingea în plasă.
