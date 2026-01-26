GALERIE FOTO Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid

Olimpiu Moruțan a bifat primele minute la Rapid în meciul cu UTA Arad din etapa cu numărul 23 din Superliga României.

Olimpiu Moruțan a început jocul pe banca de rezerve, însă și-a făcut apariția pe teren în actul secund al înfruntării, la scorul de 1-1.

În minutul 62 al partidei, Olimpiu Moruțan, fotbalistul ajuns la Rapid în această iarnă, a debutat în tricoul giuleștenilor. Costel Gâlcă l-a trimis pe teren pe Moruțan în locul lui Claudiu Petrila.

Moruțan și-a făcut imediat simțită prezența pe teren, iar giuleștenii au fost aproape de gol după doar câteva minute. Moruțan l-a găsit excelent în partea stângă pe Borza, care a pasat în fața porții pentru Dobre, însă extrema Rapidului nu a reușit să trimită mingea în plasă.

